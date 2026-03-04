В Москве оштрафовали водителя, который решил помолиться посреди дороги

Госавтоинспекторы установили личность водителя, который остановился посреди дороги на Щелковском шоссе в Москве, постелил себе коврик для намаза и начал молиться. Мужчину оштрафовали. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.

— В ходе административного расследования нарушитель был оперативно установлен: им оказался 23-летний приезжий. В отношении него составлен ряд административных материалов и наложен штраф, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Какую сумму должен выплатить мужчина, не уточняется.

Ранее сотрудники ДПС нашли в интернете видео, на котором показано, как другой водитель объезжает пробку по тротуару в Зеленограде. Силовики задержали 23-летнего москвича. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. Молодой человек должен выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.