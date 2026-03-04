Ford Mustang Mach-E проехал 505 000 км за 4 года, сохранив 92% емкости батареи

Современные электромобили демонстрируют впечатляющую долговечность, что подтверждается примером Ford Mustang Mach-E 2022 года с расширенной батареей, который за четыре года эксплуатации в Калифорнии в качестве транспортного средства сервиса перевозок накатал более 505 000 километров, сохранив около 92% первоначальной ёмкости аккумулятора. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford

Эксплуатация машины была интенсивной: она работала ежедневно до 12 часов в сутки, обслуживалась каждые 16 000 километров и перевезла свыше 7 000 пассажиров. За весь период потребовалась только замена 24 комплектов шин, а тормозные колодки остались оригинальными благодаря эффективной системе рекуперации энергии.

Запас хода даже после такого значительного пробега составляет примерно 480 километров на одной зарядке. Статистика указывает, что современные батареи теряют в среднем около 1,8% ёмкости в год, и при аккуратной эксплуатации, включая зарядку в диапазоне от 20% до 90%, их ресурс может измеряться десятилетиями.

Этот случай наглядно показывает, что опасения относительно быстрого износа батарей часто преувеличены, а реальный срок службы электромобилей может оказаться значительно выше ожиданий скептиков, подчёркивая надёжность современных технологий.