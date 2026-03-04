Минус тысячи евро и бесплатное ТО: Mazda удивила стартом CX-5

В Италии стартовали продажи обновлённой Mazda CX-5, представляющей третье поколение этой популярной модели. Автомобиль уже доступен у дилеров с акцией, действующей до конца марта, причём базовая цена для новых покупателей составляет 32 900 евро при условии трейд-ина и оформления финансирования Mazda Advantage. Ежемесячный платёж начинается от 279 евро с процентной ставкой 4,99%, а для текущих клиентов бренда стоимость снижена до 31 400 евро с платежом от 260 евро в месяц. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mazda

Одним из значимых новшеств стала программа Mazda Service Pack, включающая три плановых технических обслуживания, фиксированную цену сервиса, помощь на дороге и покрытие сопутствующих расходов. CX-5 достигла отметки в 5 миллионов проданных экземпляров, став третьей моделью марки с таким результатом. Габариты нового поколения увеличены: длина составляет 4 690 мм, ширина 1 860 мм, высота 1 695 мм, а колёсная база — 2 815 мм.

Багажник модели вмещает 583 литра, что расширяется до 2 019 литров при сложенных сиденьях, выделяя CX-5 среди конкурентов с большим объёмом. В салоне установлена цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма и центральный экран 12,9 или 15,6 дюйма в зависимости от комплектации. На старте продаж предлагается бензиновый двигатель e-Skyactiv G 2.5 мощностью 141 л.с. и крутящим моментом 238 Нм, дополненный системой мягкого гибрида 24V.

Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод доступен в качестве опции. Эти изменения подчёркивают стремление Mazda усилить позиции на рынке, предлагая современные решения для комфорта и практичности.