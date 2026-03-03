Худший результат за 10 лет: в России упали продажи автомобилей

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2026 года составили 75 472 единицы. Это на 6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Чуть более оптимистичную статистику приводит АО «ППК», которое учитывает в том числе автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

Согласно этим данным, объем рынка достиг 77 163 машин, что лишь на 4% ниже показателя февраля 2025 года. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев назвал февральские продажи наихудшими за последнее десятилетие (исключение составляет лишь февраль 2023 года). При этом он отметил, что по сравнению с январем 2026 года объем реализации практически не изменился, что свидетельствует о стагнации рынка.

По словам Калицева, ожидания, связанные с изменением правил уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС и вступлением в силу закона о локализации такси, пока не оказали значительного влияния на покупательскую активность. Возможно, их эффект проявится в марте. Эксперт подчеркивает, что текущие и новые регуляторные меры оставляют все меньше возможностей для импортеров. В сложившихся условиях в среднем ценовом сегменте успех, скорее всего, будет сопутствовать только тем производителям, которые имеют высокую степень локализации производства в России.

«Без существенного расширения мер государственной поддержки, включения большего числа моделей в программы для такси и других стимулов спроса разворот рынка в сторону позитива представляется затруднительным», – резюмировал Алексей Калицев.

