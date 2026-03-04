Toyota и Stellantis выходят из CO2-пула Tesla, меняя стратегию к 2026 году
Европейский рынок автомобилей готовится к значительным изменениям в экологической политике, поскольку два крупных производителя, Toyota и Stellantis, больше не планируют объединяться с Tesla в рамках CO2-пула к 2026 году. Этот механизм позволяет компаниям с высоким уровнем выбросов углекислого газа компенсировать показатели за счёт партнёров, которые производят больше электромобилей, что помогает избежать штрафов от регулирующих органов ЕС. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Аналитики отмечают, что по предварительным данным за 2025 год, только Tesla и марка Leapmotor, связанная со Stellantis, уверенно соответствуют целевым нормам выбросов. Toyota приблизилась к установленному лимиту в 96,3 грамма на километр, в то время как Stellantis превысила этот показатель примерно на шесть граммов. Это указывает на то, что компании, возможно, нашли альтернативные пути для выполнения экологических требований без участия в пуле с Tesla.
Предполагается, что Toyota может достичь целей самостоятельно, опираясь на увеличение доли гибридных моделей и рост продаж электромобилей, таких как Urban Cruiser и bZ4X. Stellantis, в свою очередь, рассматривает возможность создания отдельного пула с Leapmotor, чьи электромобили способны улучшить средние показатели выбросов концерна. Эти стратегические сдвиги могут повлиять на финансовые потоки, поскольку Tesla ранее получала доход от компенсационных выплат в рамках таких экологических механизмов.
Окончательное решение по составу CO2-пулов должно быть подтверждено до 1 декабря 2026 года, и новые автомобили, выпущенные в Европе в том же году, будут играть решающую роль в выполнении компаниями установленных норм. Этот процесс отражает общую тенденцию к ужесточению экологических стандартов и адаптации автопроизводителей к меняющимся требованиям рынка.