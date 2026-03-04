Toyota и Stellantis выходят из CO2-пула Tesla, меняя стратегию к 2026 году

Европейский рынок автомобилей готовится к значительным изменениям в экологической политике, поскольку два крупных производителя, Toyota и Stellantis, больше не планируют объединяться с Tesla в рамках CO2-пула к 2026 году. Этот механизм позволяет компаниям с высоким уровнем выбросов углекислого газа компенсировать показатели за счёт партнёров, которые производят больше электромобилей, что помогает избежать штрафов от регулирующих органов ЕС. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Toyota

Аналитики отмечают, что по предварительным данным за 2025 год, только Tesla и марка Leapmotor, связанная со Stellantis, уверенно соответствуют целевым нормам выбросов. Toyota приблизилась к установленному лимиту в 96,3 грамма на километр, в то время как Stellantis превысила этот показатель примерно на шесть граммов. Это указывает на то, что компании, возможно, нашли альтернативные пути для выполнения экологических требований без участия в пуле с Tesla.

Предполагается, что Toyota может достичь целей самостоятельно, опираясь на увеличение доли гибридных моделей и рост продаж электромобилей, таких как Urban Cruiser и bZ4X. Stellantis, в свою очередь, рассматривает возможность создания отдельного пула с Leapmotor, чьи электромобили способны улучшить средние показатели выбросов концерна. Эти стратегические сдвиги могут повлиять на финансовые потоки, поскольку Tesla ранее получала доход от компенсационных выплат в рамках таких экологических механизмов.

Окончательное решение по составу CO2-пулов должно быть подтверждено до 1 декабря 2026 года, и новые автомобили, выпущенные в Европе в том же году, будут играть решающую роль в выполнении компаниями установленных норм. Этот процесс отражает общую тенденцию к ужесточению экологических стандартов и адаптации автопроизводителей к меняющимся требованиям рынка.