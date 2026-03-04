Tata и WHIS объединились для безопасных автомобилей 2026 года

В ответ на растущую потребность в надёжных программных решениях для автомобилей будущего, Tata Technologies и Wittenstein High Integrity Systems (WHIS) объявили о стратегическом партнёрстве. В рамках этой инициативы операционная система реального времени SAFE RTOS будет интегрирована в программную платформу Tata для программно-определяемых автомобилей (SDV), что позволит ускорить внедрение сертифицированных архитектур и поддержать разработку моделей, запланированных на 2026 год и далее. Такое сотрудничество направлено на помощь автопроизводителям и поставщикам первого уровня в соблюдении стандартов функциональной безопасности ISO 26262, поскольку SAFE RTOS позиционируется как решение с сертифицируемой безопасностью, надёжностью и поддержкой работы в реальном времени. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Tata

По словам представителей компаний, это партнёрство отвечает на растущий спрос на масштабируемые и сертифицированные программные архитектуры, способные поддерживать сложные экосистемы SDV. В Tata отмечают, что автомобильная отрасль проходит трансформацию под влиянием электрификации, автономных функций и роста роли программного обеспечения, что делает такие решения основой для управления функциями безопасности и производительности в новых автомобилях.

Интеграция SAFE RTOS, как ожидается, упростит разработку и вывод на рынок программно-определяемых автомобилей, объединяя экспертизу в области автомобильного ПО и функциональной безопасности.