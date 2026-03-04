Audi изучает рамный внедорожник на платформе Scout, дебют после 2030 года
Немецкий автопроизводитель Audi изучает возможность создания полноценного рамного внедорожника, но реализация проекта зависит от наличия готовой платформы. По словам генерального директора Гернота Дёлльнера, разработка новой архитектуры с нуля экономически неоправданна, поэтому модель должна базироваться на существующем решении. Внутри концерна Volkswagen Group подходящим вариантом может стать платформа электрического бренда Scout Motors, чьи пикап Terra и внедорожник Traveler с рамной конструкцией выйдут в ближайшие годы. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Дёлльнер подчеркнул, что для конкуренции с такими моделями, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, требуется аутентичная конструкция body-on-frame. Ранее представленный концепт Q6 e-tron Offroad, построенный на платформе PPE, не имел классической рамы. Если проект получит одобрение, его дебют, вероятно, состоится не раньше 2030 года, а цена окажется существенно выше, чем у будущих автомобилей Scout, чья стартовая стоимость в США ожидается ниже 60 000 долларов.
Параллельно Audi продолжает развивать традиционную линейку SUV: в этом году ожидается премьера трёхрядного Q9, а в 2026 году выйдет новое поколение Q7. Создание рамного внедорожника стало бы стратегическим сдвигом для бренда, исторически ориентированного на кроссоверы с несущим кузовом. Сегмент люксовых брутальных внедорожников, включающий Lexus GX и Ford Bronco Raptor, демонстрирует высокий спрос в последние годы.
Использование платформы Scout позволило бы Audi минимизировать инвестиции и войти в нишу с высокой маржой. Такая модель могла бы стать электрическим или гибридным ответом на растущую популярность архитектур с расширителем хода в США, сочетая рамную проходимость и электрифицированную трансмиссию. Этот формат к 2030 году может стать новым стандартом в премиальном внедорожном сегменте, отмечают эксперты.