Эксперт раскритиковал закон о локализации такси

Председатель движения «Форум такси» Олег Амосов раскритиковал новый закон, обязывающий таксопарки приобретать машины российского производства начиная с 1 марта 2026 года. Он выразил сомнение в целесообразности введение данного требования.

© Вечерняя Москва

Эксперт отдельно подчеркнул неясность критериев отбора марок автомобилей, включенных в разрешенный список. Закон вступил в силу буквально через три дня после опубликования обновлений перечня разрешенных моделей, вызвав замешательство участников отрасли.

— Для всех это был просто смех какой-то. Ничего страшного на самом деле не произойдет. Не ожидаю, что вот прямо с первого числа будет что-то такое. Это для тех автомобилей, которые по новой будут получать разрешение на такси, — добавил Амосов.

Он подчеркнул, что российские производители пока не выпускают специализированные коммерческие модели легковых автомобилей, оптимизированных для использования в сфере пассажирских перевозок.

Эксперт сравнил ситуацию с европейским рынком, где существуют марки автомобилей, разработанные специально для нужд таксистов, такие как немецкие Mercedes-Benz и английские Black Cab.

Амосов отметил, что приоритет должен отдаваться удобству и надежности транспортных средств, используемых в отрасли, а введение строгих требований к происхождению автомобилей — преждевременно и необдуманно, сообщает радио «Комсомольская правда».

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».