Эксперт Целиков: Импорт автомобилей Chery идет вниз

За первые два месяца 2026 года в Россию привезли всего 41 новый автомобиль марки Chery, что в 100 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

© Пресс-служба Chery

По данным эксперта, почти все импортированные автомобили были приобретены частными лицами. Сокращение объемов поставок Chery началось еще в начале 2025 года, но небольшие партии все же поступали на рынок. Однако к началу 2026 года ввоз практически прекратился.

Впрочем, по мнению эксперта, поклонникам бренда не стоит переживать: три основные модели Chery производятся в России под брендом Tenet, а также представлено множество суббрендов компании, доступных на нашем рынке.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что авторынок России в феврале пополнился 15 новыми моделями.