Volkswagen сертифицировал в России новую модель

Немецкий автопроизводитель получил одобрение типа транспортного средства на пикап Amarok. Заявителем выступил «Фольксваген Груп Рус», а в качестве сборочной площадки указан завод концерна в Аргентине. Что интересно, дата начала и окончания действия документа, который был выдан 3 марта 2026 года и даёт право начать продажи модели на российском рынке, совпадает.

© Quto.ru

Согласно сертификату, базовым для грузовика должен стать 2,0-литровый турбодизель мощностью 140 л. с. и 340 Нм крутящего момента или 180 л. с. и 400 Нм., более дорогим модификациям положен дизельный наддувный V6 объёмом 3,0 литра, выдающий 204 силы и 500 Нм или 225 сил и 550 Нм. Сочетаются с ними 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 8-диапазонный «автомат», задний или полный привод.

В качестве возможного оснащения указаны кондиционер и дополнительный отопитель салона, холодильник, датчики парковки, акустика, противоугонка, багажник для перевозки велосипедов, декоративные дуги с дополнительной светотехникой на крыше, лебёдка, рампа для въезда квадроцикла, крышка грузовой платформы, фаркоп, шноркель, инвертор 230В с евророзеткой, внедорожный обвес Rival.

О планах Volkswagen по возвращению на российский рынок официально не сообщалось.