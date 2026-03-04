АвтоВАЗ объявил о начале производства базовой комплектации Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о начале производства и продаж новой базовой комплектации лифтбэка (отличается от хетчбэка более длинным задним свесом) Lada Granta под названием «Классик». Машина стоит 1,017 млн рублей, что на 81 тыс. рублей меньше предыдущего стартового предложения.

© Инвест-Форсайт

Основным фактором снижения стоимости стал отказ от кондиционера. В остальном комплектация «Классик» полностью идентична версии «Классик Кондиционер», сообщает ixbt.

В условиях, когда инфляция замедлилась до 5,8%, но цены по инерции продолжают расти, завод сыграл на опережение, поясняет владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Отказ от кондиционера — вынужденная, но прагматичная мера, чтобы удержать психологически важную планку в 1 млн рублей и дать людям возможность купить новую машину здесь и сейчас. Ведь средние ставки по кредитам в январе составляли 15–16%, и любой лишний десяток тысяч в стоимости автомобиля существенно бьет по карману, подчеркивает эксперт.

«Конечно, можно долго рассуждать, что Granta могла бы стоить и дешевле, вспоминая цены пятилетней давности. Но давайте смотреть правде в глаза: экономика изменилась, и автопром выживает в новых условиях. При средней зарплате по стране около 98 тысяч рублей покупка автомобиля за миллион — всё ещё серьезное испытание для семьи. Однако важно другое: у людей остаётся выбор, — считает предприниматель. — Пока дилеры прогнозируют дальнейший рост цен на 7–10% из-за утильсбора и НДС, Granta остаётся тем самым “народным” автомобилем, который не даёт рынку окончательно уйти в недосягаемую для большинства высоту цен».

По его оценке, перспективы у такой стратегии есть. В первой половине 2026 года эксперты ждут сжатия рынка до 80–90 тысяч машин в месяц, и в этих условиях борьба за каждого покупателя ужесточится.