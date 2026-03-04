Вьетнамский люкс: компания VinFast анонсировала кроссовер Lac Hong 800S

Ожидается, что в продажу роскошные модели VinFast поступят в следующем году. Обеим новинкам обещаны активная подвеска и по три электромотора.

Бренд VinFast был основан в 2017-м первым вьетнамским долларовым миллиардером, который сколотил свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. Начинала марка с лицензионных копий хэтчбека Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на электрокары собственной разработки. Ныне у VinFast две линейки – массовые «электрички» серии VF и адресованное корпоративным покупателям семейство Green. А в прошлом году компания представила роскошный кроссовер под названием Lac Hong 900 LX.

За основу для «люксового» паркетника взяли модель VF 9, но при этом Lac Hong 900 LX получил немало отличий. В частности, увеличили колесную базу, изменили дизайн экстерьера, а в салоне появились дорогие материалы отделки, между первым и вторым рядами кресел установили перегородку. Более того, VinFast Lac Hong 900 LX дебютировал не только в стандартной, но и в бронированной версии.

В VinFast сразу заявили о том, что «девятисотый» кроссовер будет не для всех – такие машины предназначены в основном для вьетнамского правительства. А сегодня компания сообщила о создании отдельной люксовой линейки Lac Hong – видимо, уже для свободной продажи. Одновременно производитель показал две будущие модели новой серии, пусть пока только на рендерах.

В гамму Lac Hong войдут кроссовер 800S и седан 900S. Судя по всему, это будут самостоятельные модели. Дизайн выполнят в едином стиле, его особенности – имитирующая радиаторную решетку заглушка с вертикальными плашками, «жабры» спереди и сзади, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде узкой полоски задние фонари с дополнительными «ниспадающими» секциями. На капоте – фигурка птицы, ведь Lac – это птица из вьетнамской мифологии. А надпись с названием суббренда на корме, как сообщается, будет покрыта настоящим золотом.

Из габаритов пока озвучена только колесная база. Показатель кроссовера VinFast Lac Hong 800S – 3175 мм, седана VinFast Lac Hong 900S – 3400 мм.

Внутри – объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, на центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки. Боковые задние кресла имеют откидные подставки для ног. Обеим моделям еще обещаны отделка интерьера кожей Nappa и деревом «ценных пород». Для седана вдобавок будут предусмотрены стеклянная перегородка с проектором и потолок типа «звездное небо» (со множеством диодных точек).

И кроссовер Lac Hong 800S, и седан Lac Hong 900S предложат с трехмоторной силовой установкой (один двигатель спереди, два сзади). Вместе электродвигатели выдают 625 л.с. Наконец, обе модели будут иметь «совершенно новую полностью активную подвеску».

Планируется, что в продажу роскошные паркетник и четырехдверка новой серии Lac Hong поступят в 2027 году.