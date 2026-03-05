Минивэн Buick установил мировой рекорд по запасу хода

Минивэн Buick GL8 LS PHEV продемонстрировал выдающиеся показатели запаса хода, установив мировой рекорд Гиннесса в своём классе. Во время официальных испытаний подключаемый гибридный автомобиль преодолел более 991 километра без подзарядки, что подтверждает эффективность его силовой установки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Buick

Тестирование проводилось в китайском городе Сиань при постоянной скорости до 120 км/ч, что приближало условия к реальной эксплуатации на трассе. Средняя температура воздуха составляла около 5 градусов Цельсия, имитируя типичные зимние условия для многих регионов страны. Представители совместного предприятия SAIC-GM отметили, что результат демонстрирует стабильную работу гибридной системы даже в холодную погоду.

Модель Buick GL8 LS PHEV, представленная в Китае в прошлом году, быстро завоевала популярность в сегменте семейных минивэнов. Она ориентирована на комфортные дальние поездки и отличается высокой экономичностью благодаря сочетанию электрического привода и бензинового двигателя. Компания подчеркивает эффективность аккумулятора системы True Dragon, обеспечивающего высокую энергоэффективность.

Такие рекорды показывают стремительное развитие гибридных технологий, что может повысить интерес покупателей к новым моделям. Для многих потребителей большой запас хода остаётся ключевым фактором при выборе автомобиля, делая подобные достижения особенно значимыми на рынке.