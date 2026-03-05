$77.890.75

Минивэн Buick GL8 LS PHEV установил мировой рекорд по запасу хода, преодолев 991 км

Минивэн Buick GL8 LS PHEV продемонстрировал выдающиеся показатели запаса хода, установив мировой рекорд Гиннесса в своём классе. Во время официальных испытаний подключаемый гибридный автомобиль преодолел более 991 километра без подзарядки, что подтверждает эффективность его силовой установки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Минивэн Buick установил мировой рекорд по запасу хода
© Buick

Тестирование проводилось в китайском городе Сиань при постоянной скорости до 120 км/ч, что приближало условия к реальной эксплуатации на трассе. Средняя температура воздуха составляла около 5 градусов Цельсия, имитируя типичные зимние условия для многих регионов страны. Представители совместного предприятия SAIC-GM отметили, что результат демонстрирует стабильную работу гибридной системы даже в холодную погоду.

Модель Buick GL8 LS PHEV, представленная в Китае в прошлом году, быстро завоевала популярность в сегменте семейных минивэнов. Она ориентирована на комфортные дальние поездки и отличается высокой экономичностью благодаря сочетанию электрического привода и бензинового двигателя. Компания подчеркивает эффективность аккумулятора системы True Dragon, обеспечивающего высокую энергоэффективность.

Такие рекорды показывают стремительное развитие гибридных технологий, что может повысить интерес покупателей к новым моделям. Для многих потребителей большой запас хода остаётся ключевым фактором при выборе автомобиля, делая подобные достижения особенно значимыми на рынке.