Lucid Motors готовит кроссовер за $50 000 для конкуренции с Tesla Model Y

Американский производитель электромобилей Lucid Motors объявил о стратегическом расширении, нацелившись на массовый рынок после флагманских моделей Air и Gravity. Компания готовит среднеразмерный электрокроссовер с начальной ценой менее 50 000 долларов, который станет прямым конкурентом Tesla Model Y и ключевым продуктом на 2026–2027 годы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Lucid

Новая модель будет построена на специально разработанной платформе, позволяющей снизить затраты без ущерба для эффективности и технологичности, характерной для бренда. Lucid планирует увеличить ежегодные поставки до 25–27 тысяч единиц, что существенно превышает текущие объемы производства. Производство полностью переместится в Саудовскую Аравию, на завод в Джидде, который перейдет от сборки CKD к полному циклу CBU.

Этот шаг поддерживается суверенным фондом Саудовской Аравии, основным акционером компании, и направлен на сокращение издержек и укрепление позиций на рынках Ближнего Востока и других регионов. Однако бренду предстоит решить задачу сохранения премиального имиджа при выходе в более доступный сегмент.

Для Lucid это рискованная, но многообещающая инициатива. Успех будет зависеть от способности предложить технологически продвинутый кроссовер по конкурентной цене, сохранив узнаваемый характер марки, что может создать серьезную конкуренцию для Tesla Model Y.