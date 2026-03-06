Alpina выпустит первую модель после присоединения к BMW

BMW Alpina представит новую эксклюзивную модель на базе X7. Премьера модели состоится 7 марта. Основой для новинки послужил флагманский внедорожник BMW X7 текущего поколения, сообщает Autohome.

© Motor.ru

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом и предназначен исключительно для рынка Северной Америки.

Детали о дизайне и технических изменениях пока держатся в секрете. Ожидается, что новинка продолжит традицию предыдущей модели Alpina XB7, которая отличалась более агрессивным обвесом кузова (передний и задний бамперы, боковые юбки) и обилием черных декоративных элементов. Под капотом, вероятно, сохранится мощный 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом.

Это одна из первых новинок с момента официального приобретения BMW марки Alpina в начале этого года. Как отмечается в сообщении, покупателям обещают широкие возможности персонализации: эксклюзивные цвета кузова, высококачественные материалы отделки и колесные диски с уникальным дизайном.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.