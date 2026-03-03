Новый кроссовер GAC подорожал до старта продаж

Китайский производитель объявил старт продаж нового гибридного кроссовера S7. Россиянам автомобиль будет предложен с выгодной по налогам силовой установкой последовательного типа и в двух вариантах исполнения: ST и SX Premium.

Модель построена на модульной архитектуре EV+. В движение её приводят два электромотора суммарной отдачей 340 сил, а 156-сильный бензиновый двигатель работает только для подзарядки 36,3-киловаттного аккумулятора. Агрегаты обеспечивают разгон с места до 100 км/ч за 6,7 секунды, а запас хода достигает 867 км, из них 153 км — на электротяге.

Базовое оборудование паркетника включает медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto и интегрированными сервисами Яндекс Авто и VK, двухзонный климат-контроль, акустику с 12 динамиками, передние сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем и памятью настроек, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси».

Цены на GAC S7 в комплектации ST начинаются от 5 699 000 рублей.

Топовой версии SX Premium стоимостью от 6 049 000 рублей, помимо прочего, положены массаж сидений второго ряда, проекционный 27-дюймовый дисплей, автопарковщик, а количество динамиков здесь увеличилось до 21.

Ранее россиянам объяснили, каким образом новый кроссовер GAC сменил тип привода. На российском рынке стартовали продажи нового гибридного кроссовера, который стал флагманом модельного ряда марки GAC. Однако покупатели заметили, что в Китае автомобиль предложен с другим типом силовой установки — он более мощный и дорогой по транспортному налогу. При этом никаких изменений в технической части модель не получила. В беседе с Quto.ru технический эксперт компании E.N.Cars Аркадий объяснил, как именно машина сменила привод без внесения масштабных доработок.