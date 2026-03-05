Hyundai запускает премиум-класс в Нидерландах с мощными электромобилями

Люксовая марка Genesis, входящая в концерн Hyundai, расширяет своё присутствие, начав продажи в Нидерландах. Три полностью электрические модели — кроссоверы GV60 и Electrified GV70, а также седан Electrified G80 — будут доступны покупателям сразу после старта. GV60, построенный на платформе E-GMP, имеет длину около 4,55 метра и может проехать до 561 км по циклу WLTP, предлагая варианты мощностью от 228 до 435 л.с. с поддержкой быстрой зарядки до 350 кВт. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Genesis

Electrified GV70, электрическая версия кроссовера длиной примерно 4,7 метра, оснащена батареей ёмкостью 84 кВт-ч и двумя моторами общей мощностью 435 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды и преодолевать до 479 км на одном заряде. Эта модель также поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. Electrified G80, седан длиной около пяти метров, оборудован аккумулятором на 95,4 кВт-ч, обеспечивающим запас хода до 570 км, что делает его привлекательным для деловых поездок.

Точные цены и детальные технические характеристики для голландского рынка будут обнародованы позднее. Этот шаг станет частью планов по расширению линейки премиальных электромобилей к 2026 году, усиливая конкуренцию в сегменте экологичного транспорта. Genesis демонстрирует серьёзные намерения, предлагая разнообразные модели, способные удовлетворить различные потребности клиентов.