Илон Маск подтвердил запуск электрического грузовика уже в следующем году

Илон Маск, глава Tesla, официально подтвердил, что электрический грузовик Semi в ближайшее время появится на европейском рынке. По его оценкам, это может произойти уже в следующем году, после старта массового производства, запланированного на 2026 год. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Tesla

Грузовик будет доступен в двух модификациях: Standard Range и Long Range. Базовая версия с запасом хода 523 километра при полной массе 37,2 тонны имеет снаряжённую массу менее 9,07 тонны и энергопотребление 1,1 киловатт-часа на километр. Она оснащена тремя независимыми электромоторами на задних осях суммарной мощностью 800 киловатт, что эквивалентно 1088 лошадиным силам.

Модель Long Range предлагает запас хода 805 километров и снаряжённую массу 10,43 тонны при аналогичной силовой установке мощностью 800 киловатт. Обе версии поддерживают стандарт быстрой зарядки MCS, позволяющий зарядить аккумулятор до 60% за 30 минут, с пиковой мощностью зарядки до 1,2 мегаватта, а также электрический отбор мощности ePTO до 25 киловатт.

Окончательные цены пока не объявлены, хотя ранее ожидалась стоимость от 150 тысяч долларов. По данным СМИ, серийные варианты могут стоить около 260 тысяч долларов за Standard Range и 300 тысяч долларов за Long Range. Грузовик уже демонстрировался в Европе на выставке IAA Transportation в Ганновере, а производство для ЕС потенциально может быть организовано на заводе Tesla в Бранденбурге, что отражает растущее присутствие электрических решений в сегменте тяжёлого транспорта.