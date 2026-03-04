Kia представила полноприводный EV5 и мощный GT

Kia обогатила линейку своего электрического кроссовера EV5, добавив полноприводные варианты и спортивный флагман GT, что расширяет возможности модели для разных водителей. Ранее доступный лишь с передним приводом, теперь он предлагает версии Earth AWD и GT-Line AWD мощностью 265 л.с., а также топовый EV5 GT с двумя электромоторами. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Kia

Флагманская модификация GT демонстрирует впечатляющие характеристики: мощность 306 л.с. и крутящий момент 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды и достигать максимальной скорости 180 км/ч. Запас хода составляет 476 км по стандарту WLTP, а батарея ёмкостью 81,4 кВт·ч поддерживает быструю зарядку с 10 до 80% примерно за полчаса. Более доступные полноприводные версии обеспечивают до 491 км хода и разгон до сотни за 7,3 секунды.

EV5 GT оснащён адаптивной подвеской с системой Road Preview, виртуальной имитацией переключения передач и спортивным интерьером с неоновыми акцентами. В список оснащения входят вентиляция и массаж сидений, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема, функция V2L и расширенный пакет ассистентов. Эти нововведения делают модель более универсальным игроком на рынке электрокроссоверов, предлагая сочетание производительности и комфорта.