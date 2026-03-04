В США начался отзыв 86 автомобилей Toyota Corolla 2026 модельного года из-за проблем с маркировкой фар, что может повлиять на безопасность движения. Причиной стало несоответствие федеральному стандарту FMVSS №108: на некоторых машинах отсутствует обязательная отметка оптической оси на линзе передних фар, необходимая для правильной регулировки света во время обслуживания. Хотя фары были отрегулированы корректно на производстве, отсутствие этой маркировки способно привести к их неправильной настройке в будущем, что чревато либо ухудшением видимости для водителя, либо ослеплением других участников дорожного движения, увеличивая риск ДТП. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Дефект обнаружили в ноябре 2025 года в ходе внутреннего аудита на заводе, когда выяснилось, что поставщик North American Lighting, сменив оснастку, стал выпускать фары без требуемой маркировки. Компания Toyota немедленно приостановила отгрузку автомобилей и провела проверку, но часть машин уже успела попасть к покупателям. Несмотря на малый масштаб — всего 86 единиц — производитель инициировал официальный отзыв, подчёркивая, что любое, даже формальное, нарушение норм безопасности должно быть устранено без промедления.

В рамках кампании дилеры бесплатно заменят обе передние фары на версии с корректной маркировкой. Уведомления дилерам были разосланы 25 февраля 2026 года, а владельцы получат письма с 12 по 26 апреля. Этот шаг демонстрирует, как даже незначительная ошибка в цепочке поставок может потребовать срочных мер по обеспечению безопасности на дорогах.