В РФ сняли с хранения и выставили на продажу новую "Ниву" 1998 года

"Российской газете" в ходе мониторинга сайтов объявлений удалось обнаружить в продаже в Москве очередную "капсулу времени". За "Ниву" 1998 года выпуска, которая проехала всего 890 км, просят астрономические 3 млн рублей.

"Техническое состояние идеальное. Сохран изумительный. Автомобиль полностью в оригинале, без вмешательств. Установлено: автомагнитола Пионер 88, подкрылки, маркировка стекол и антикор сделаны при покупке из салона в 1998 году. Вопросы ценообразования подлежат обсуждению при серьезном разговоре у капота", - говорится в объявлении.

Под капотом "капсулы времени" расположен мотор объемом 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил, работающий в тандеме с 4-ступенчатой механической КПП. Привод - полный.

Ранее "РГ" сообщала, что в Омске выставили на продажу ВАЗ-2115 в состоянии "как с завода". За автомобиль, который проехал 11 тысяч км, просят не так и много - 555 тысяч рублей.