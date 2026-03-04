Семейство микроавтобусов Капитан-С начали собирать в Нижнем Новгороде.

Нижегородский Промтех представил семейство микроавтобусов Капитан-С с дизелем, механикой или автоматом – и фирменной задней пневмоподвеской.

Как стало принято, «восточного партнера» скрывают, но, как всегда, распознать его несложно. Перед нами Maxus V70, он же Iveco Fidato для европейского рынка. Причем в Промтехе зачем-то придумали для новичка отдельный бренд ЕНА, но этой деталью в именовании машины можно пренебречь.

У Промтеха заключен СПИК, поэтому производство Капитана-С налажено в Нижнем Новгороде. Под него выделили новые мощности на 1500 автомобилей в год.

Пока готовые машинокомплекты из Китая разбавляют только оригинальным передним бампером, российской решеткой радиатора и шильдиками. Но степень локализации будет расти – так обещают. В частности, у Промтеха огромный опыт в производстве сидений и элементов внутренней отделки. При должном спросе могут перейти и на сварку с окраской.

Двухлитровый дизель форсирован умеренно: 150 л. с. и 375 Н·м. По идее, мотор должен быть надежным, однако агрегат китайского концерна SAIC в России неизвестен. Смущает шестой экокласс с мочевинной нейтрализацией – нам такие сложности ни к чему.

В паре с дизелем работает 6‑ступенчатая механика или 9‑ступенчатый классический автомат ZF. За последний ожидается доплата 200–250 тысяч рублей.

Дизель везет уверенно, но механическая коробка удивила нежеланием тянуть порожнего Капитана с места на второй передаче, нужно трогаться с первой.

Автоматическая коробка на второй машине задумчива на переключениях, при желании ее можно слегка взбодрить переходом в спортрежим, но какой «спорт» на таком транспорте?

Передний привод – это плюс зимой, ведь речь идет о микроавтобусах, которые не будут ездить с перегруженной кормой, как грузовики. В базовую комплектацию входит интеллигентно работающая система стабилизации.

На нечищеных дорогах полигона подвеска приятно гасила мелкие неровности. Удары посильнее до руля не доходили. Но на тестовые машины не успели установить промтеховскую двухконтурную пневмоподвеску с регулировкой жесткости с места водителя – ее предложат в качестве опции.

Кренится Капитан умеренно, на руль реагирует адекватно. Тормоза всех колес дисковые.

Но какая китайская машина без странностей? Рычаг механической коробки – на приливе передней панели, подрулевые рычажки – на своих местах. Но селектор автомата вдруг становится правым подрулевым рычажком. Управление дворниками переезжает на левый, вытесняя выключатель фар. После долгих поисков он нашелся в меню медиасистемы. ­Спасибо, что есть датчик света.

Продажи должны стартовать весной. Гарантия – 2 года или 100 тысяч км, на ТО нужно приезжать каждые 20 тысяч км.

Ориентировочные цены – от 4,5 до 5,2 млн рублей. Семиместный 136‑сильный Соллерс SF1 тех же габаритов, что и младший Капитан-С, стоит от 2,25 млн рублей.