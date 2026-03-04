На Ставрополье начались торги за переделанную в маслкар «Волгу»

На Ставрополье выставили на продажу один из самых редких автомобилей позднего СССР — спецверсию «Волги», известную как «догонялка КГБ». Речь идёт о модели ГАЗ-24-34 — служебной машине, которую в 1980-е годы собирали ограниченными партиями для силовых структур. Всего, по разным данным, было произведено 244 экземпляра, поэтому появление такого автомобиля на рынке — уже событие. А в данном случае речь идёт не просто о редкой машине, а о глубоко модернизированном проекте с нетипичной технической начинкой.

© соцсети

История «догонялки»

В основе спецверсии лежала серийная ГАЗ-24, однако по технической части автомобиль серьёзно отличался. С 1985 по 1993 год машины собирали в закрытом цехе Горьковского автозавода по технологиям представительской ГАЗ-13 «Чайка».

Главная задача «догонялки» — скрытое сопровождение и преследование. Внешне автомобиль почти не отличался от обычной «Волги»: сдержанные цвета, стандартный хром, никаких шильдиков. Отличить спецверсию можно было по мелочам — характерному изгибу рычага автоматической коробки передач или особенностям компоновки педального узла.

Под капотом устанавливался 5,5-литровый V8 мощностью 195 л.с., агрегатированный с трёхступенчатым «автоматом». По меркам СССР это был настоящий «спринтер»: разгон до 100 км/ч занимал около 13 секунд — очень достойный показатель для тяжёлого седана 1980-х. Конструкция включала усиленную подвеску, более толстый стабилизатор поперечной устойчивости, доработанные тормоза и отдельную гидросистему усилителя руля. Всё это делало машину устойчивой и выносливой на высоких скоростях.

Современная трансформация

Выставленный на продажу экземпляр 1988 года с заявленным пробегом около 6000 км пережил масштабную переделку. Вместо оригинального V8 установлен атмосферный рядный шестицилиндровый двигатель Toyota 2JZ-GE объёмом 3,0 литра и мощностью около 230 л.с. Этот мотор хорошо известен своей надёжностью благодаря чугунному блоку цилиндров и огромному ресурсу.

В паре с ним работает четырёхступенчатая автоматическая коробка передач японского производства. Такое решение существенно упрощает обслуживание и поиск запчастей, а также делает эксплуатацию более предсказуемой по сравнению с редким советским агрегатом.

Новый облик

Изменения коснулись и кузова. Автомобиль фактически превратили в купе: количество дверей сократили до двух, крышу занизили, установили иной обвес и современную светотехнику. В результате классическая «Волга» получила силуэт, напоминающий американские muscle-cars 1970-х годов.

Важно, что все доработки официально зарегистрированы — изменения внесены в ПТС. Для проектов такого уровня юридическая чистота играет ключевую роль, поскольку большинство подобных переделок в России остаются «вне закона».

Цена и рыночная оценка

За автомобиль просят 4 миллиона рублей — сумма серьёзная даже по меркам рынка редких советских машин. Для сравнения: хорошо сохранившиеся оригинальные экземпляры спецверсий без тюнинга стоят сопоставимых денег, но встречаются крайне редко и зачастую требуют дорогостоящей реставрации.

С одной стороны, глубокая модернизация снижает коллекционную ценность для пуристов, которые ищут полностью аутентичные машины. С другой — проект получает более надёжную технику, современную динамику и удобство эксплуатации. Это уже не музейный экспонат, а эффектный гран-турер с историческим бэкграундом.

Стоит ли она своих денег?

Ответ зависит от целей покупателя. Если задача — инвестиция в максимально оригинальный экземпляр, то вмешательство в конструкцию может восприниматься как минус. Но если важнее сочетание редкости, яркого дизайна и современной надёжности, то перед нами действительно уникальный гибрид эпох.

Подобные автомобили на вторичном рынке появляются крайне редко. Большинство «догонялок» либо утрачены, либо находятся в частных коллекциях. Этот же экземпляр предлагает редкую историю советского спецавтопрома в сочетании с японским «сердцем» и официально оформленными доработками.

В конечном счёте, вопрос остаётся открытым: готов ли коллекционер заплатить 4 миллиона рублей за легенду в новой интерпретации? Для одних это слишком смелый тюнинг, для других — шанс получить по-настоящему эксклюзивный автомобиль, второго которого может не быть.