Tesla Model X теряет 55% стоимости за 5 лет

Электромобили Tesla Model X 2021 года демонстрируют сравнительно умеренное обесценивание за пятилетний период, уступая в этом показателе лишь некоторым конкурентам. По данным Kelley Blue Book, базовая версия этой модели при покупке в новом состоянии обходилась в 81 190 долларов, тогда как сегодня её средняя цена опустилась до 36 200 долларов, что означает потерю около 55% от исходной стоимости. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Tesla

Для сравнения, более распространённая Tesla Model Y за те же пять лет теряет в цене примерно 60%, что делает её менее устойчивой к падению стоимости. Аналитики отмечают, что Model X выглядит выгоднее на фоне других премиальных электрокаров, таких как Audi e-tron 2021 года, который изначально стоил 66 995 долларов, но за аналогичный период подешевел на 67%. Это подчёркивает относительную стабильность Tesla в сегменте роскошных электромобилей.

Таким образом, пятилетняя эксплуатация Model X приводит к значительному, но не рекордному снижению цены, что может быть важно для покупателей, учитывающих долгосрочные инвестиции. Данные Kelley Blue Book подтверждают, что даже в условиях быстрого технологического обновления некоторые модели сохраняют свою привлекательность лучше других.