Ford показал высокий расход топлива у моделей 2023-2025 годов

Современные автомобили Ford демонстрируют относительно высокий расход топлива, составляя в среднем около 9,6 литра на 100 километров для моделей, выпущенных с 2023 по 2025 год. Этот показатель лишь незначительно лучше, чем у General Motors (9,7 литра) и Stellantis (10,3 литра), которые также находятся в нижней части рейтинга топливной экономичности. Основной причиной такого результата является преобладание в линейке Ford крупных пикапов и внедорожников с мощными двигателями, потребляющими много бензина даже при умеренном использовании. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

В то же время, лидером по топливной эффективности признана Tesla, чьи автомобили работают полностью на электричестве, что обеспечивает им первое место в рейтинге. На втором месте находится BMW с показателем 7,5 литра на 100 км, а на третьем — Toyota с результатом 7,7 литра. Эти данные подчёркивают значительный разрыв между традиционными автопроизводителями и компаниями, активно внедряющими электромобили, что может влиять на потребительский выбор в условиях растущих цен на топливо.

Эксперты отмечают, что высокий расход у Ford и его конкурентов отражает текущие тенденции в автомобильной промышленности, где спрос на крупные и мощные модели остаётся устойчивым, несмотря на общую ориентацию на экологичность. Это ставит перед компаниями вызов по балансировке между потребительскими предпочтениями и требованиями к экономии ресурсов, что может потребовать инноваций в дизайне и технологиях двигателей в ближайшие годы.