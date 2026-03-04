В США идет рост популярности китайских автомобилей у молодежи

Компания Cox Automotive, крупнейший в мире поставщик услуг и технологий для автомобильной индустрии, базирующийся в Атланте, США, опубликовала новое исследование, посвященное интересу американских потребителей к автомобилям китайских брендов.

© zeekr

Согласно результатам опроса, проведенного среди различных возрастных групп, около 69% представителей поколения Z (родившихся в период с 1997 по 2012 год) готовы рассмотреть покупку автомобиля китайского производства. В целом среди всех участников исследования лишь 39% заявили, что маловероятно или совсем не планируют приобретать китайскую машину.

Особый интерес вызывают совместные проекты китайских и американских компаний: 76% респондентов отметили, что рассмотрели бы покупку китайского автомобиля, если марка будет сотрудничать с известным американским брендом.

Несмотря на растущий интерес, узнаваемость китайских марок среди американцев остаётся низкой. Наибольшую известность имеет BYD (35%), далее следуют Chery (30%), Geely (27%), Changan (26%) и Jetour (25%).

Исследование также показало, что 40% участников опроса поддерживают выход китайских автопроизводителей на рынок США. Китайские компании активно расширяют присутствие на рынках Европы, Азии и Латинской Америки, однако доступ на американский рынок остаётся ограниченным из-за высоких налогов и пошлин, а также строгих требований к безопасности и экологическим стандартам.

Эксперты отмечают, что для успешного выхода на рынок США китайским производителям необходимо не только повышение узнаваемости бренда, но и создание локальных партнерств, развитие дилерской сети и усиление сервисной поддержки. По прогнозам, с учётом растущего интереса молодых покупателей, доля китайских автомобилей в США может постепенно увеличиваться в ближайшие 5–10 лет.