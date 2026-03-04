Hyundai радикально изменит дизайн популярного седана Elantra

Hyundai Elantra нового поколения радикально сменит имидж и станет больше. Ожидается, что официальная премьера новинки, известной под внутренним индексом CN8, состоится уже в ближайшие месяцы, а на рынке она появится к началу 2027 года. Автомобиль получит полностью новый дизайн и современные технологии. Кроме того, машина увеличится в размерах.

В отличие от рубленых линий и острых граней текущей модели, новый Elantra обретет более зрелый и футуристичный облик. В салоне произойдут не менее значительные изменения. Вместо сдвоенных экранов дебютирует новая система PLEOS Connect на базе Android Automotive OS с голосовым помощником Gleo AI.

Hyundai Elantra сохранит ряд физических кнопок управления. Габариты автомобиля вырастут: длина составит 4765 мм, ширина — 1855 мм, а колесная база увеличится до 2750 мм, что обещает больше простора для пассажиров.

Линейка двигателей, вероятно, будет унифицирована с Kia K4. В нее войдут гибридная версия на базе 1.6-литрового мотора, а также атмосферные и турбированные бензиновые двигатели мощностью от 147 до 200 л.с. Готовится и «заряженная» версия N: с 2,5-литровым турбомотором мощностью свыше 300 сил, но, без механической коробки передач.

Таким образом, новый седан Elantra должен составить серьезную конкуренцию Toyota Corolla, Honda Civic и другим одноклассникам, делая ставку не только на цену, но и на более взрослый имидж и передовые технологии.

