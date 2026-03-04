Как может выглядеть спортивный КамАЗ будущего

Пресс-служба «Ростеха» представила публике эскизы грузовиков будущего, разработанные молодыми промышленными дизайнерами. Среди представленных концептов особое внимание привлекает машина для ралли-рейдов, выполненная в уникальном футуристическом стиле.

© Ростех

Недавно завершился конкурс молодых промышленных дизайнеров, одной из ключевых тем которого стал транспортный дизайн. Партнёром конкурса выступил КАМАЗ, что вдохновило студентов на создание собственных концептов перспективных грузовиков этой легендарной марки.

Первое место в номинации «Легенда ралли» занял проект гоночного грузовика КАМАЗ для ралли-рейдов. Автор концепта — Андрей Страхов из Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова. Его дизайн поражает смелыми формами: двухосный грузовик получил обтекаемую кабину с расширенной зоной остекления, оригинальную светотехнику и динамичный силуэт, создающий ощущение скорости даже в статике.

Хотя такой грузовик в ближайшем будущем в металле вряд ли появится, многие дизайнерские решения могут стать вдохновением для серийных моделей КАМАЗ. Отмечается, что наиболее талантливым участникам конкурса уже предложены стажировки и возможности присоединиться к команде предприятия, что открывает прямой путь к реализации собственных идей в промышленном производстве.

Конкурс подтвердил высокий потенциал молодых дизайнеров и показал, что сочетание инновационного мышления и технической экспертизы способно формировать облик транспорта будущего.