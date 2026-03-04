Перевозчиков предложили штрафовать за жару и холод в транспорте

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство РФ пакет законопроектов, обязывающих перевозчиков поддерживать комфортную температуру в салонах автобусов и другого наземного транспорта. Нарушителей предложено штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

Согласно предложенным изменениям, это правило будет распространяться на наземный транспорт.

Проблема, по оценке депутата, заключается в том, что в настоящее время перевозчикам только рекомендуется соблюдать температурный режим, но не требуется от них это делать. В результате, отметил он, пассажиры летом могут испытывать дискомфорт из-за жары в автобусах без кондиционеров, а зимой замерзать из-за неисправного отопления.

В пакете законопроектов предлагается ввести штрафы за нарушение температурного режима. В случае одобрения инициативы водители могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица - от 20 до 50 тысяч рублей.

В правилах перевозок пассажиров Гусев предлагает прописать:

пороговые значения температуры наружного воздуха, при которых перевозчик обязан использовать системы отопления или кондиционирования;

предельные значения температуры в салоне;

порядок действий при неисправности систем;

методику измерения температуры для целей контроля.

Парламентарий привел в пример опыт Ростовской области, где готовится введение административной ответственности за отсутствие работающих кондиционеров летом и отопления зимой в общественном транспорте.

После получения заключения правительства законопроекты будут внесены в Государственную Думу.