Ажиотаж не прошел: дилеры дали прогноз о будущем бренда Volga

В России набирает обороты интерес к возрожденной марке Volga. Представители дилерских холдингов в беседе с Autonews обсудили перспективы сотрудничества с новым брендом.

© Российская Газета

Директор по продажам новых автомобилей Major Дмитрий Паршенцев подтвердил, что компания намерена войти в число официальных дилеров Volga.

"Мы активно ведем переговоры и прорабатываем условия сотрудничества", - отметил Паршенцев. Окончательное решение будет принято после подтверждения статуса.

Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов сообщил, что компания планирует подать заявку на дилерство нового бренда. Вопрос будет рассмотрен тендерным комитетом. "У нас есть желание стать партнером марки. Мы примем общее решение, которое будет взаимовыгодным для обеих сторон", - подчеркнул Иванов.

Директор по продажам Favorit Motors Александр Быков отметил, что компания пока не может дать точного ответа относительно своих планов по дилерству из-за внутренних регламентов.

Представители Major в свою очередь фиксируют заметный интерес россиян к марке Volga. Клиенты - как частные, так и корпоративные - регулярно спрашивают о будущих моделях. "Спрос пока прогнозировать сложно. Нужно ждать, когда появятся машины и станут известны цены", - отметил Дмитрий Паршенцев.

Сдержанная позиция Favorit Motors и планы "Рольфа" указывают на то, что интерес к современным отечественным автомобилям есть, но говорить о сформированном и устойчивом спросе пока рано.

Напомним, что серийное производство трех новых моделей под маркой Volga стартует во втором квартале 2026 года. Продажи автомобилей через дилерскую сеть начнутся в третьем квартале этого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, с кем будет конкурировать возрожденный бренд Volga.