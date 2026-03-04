Объем продаж автомобилей для такси в России рухнул

По итогам января продажи автомобилей для использования в сфере такси в России рухнули в денежном выражении на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на управляющего директора ГК «Альфа-лизинг» Максима Агаджанова, не представившего абсолютных цифр, пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

В январе-феврале, по оценке коммерческого директора «Флит лизинга» Руслана Моллаева, бизнес в сфере поставок машин такси упал на 28 процентов. Региональный директор управления продаж «ВТБ лизинга» Дмитрий Белодед указал, что тренд на снижение продаж легковых автомобилей для этих целей начался еще в прошлом году.

Причинами отказа участников рынка от закупок и лизинга автомобилей собеседники издания называют высокую ключевую ставку Банка России и вступивший в силу 1 марта закон о локализации такси, в рамках которого резко рухнуло число наименований машин, разрешенных к перевозкам.

По мнению Агаджанова, это приведет к дальнейшему спаду спроса, но примерно с мая ситуация может начать стабилизироваться. Эксперт считает, что рынок поддержат субсидии Минпромторга на приобретение российских автомобилей. Под вопросом остаются сегменты «комфорт +» и «бизнес», где нет интересных для рынка отечественных моделей.

Ранее о прекращении или резком замедлении обновления автопарков почти всех служб такси рассказал представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев. Он объяснил, что автомобили, попавшие в список Минпромторга, не удовлетворяют представителей отрасли. Они либо слишком дорогие, либо у них высокая стоимость обслуживания и нестабильная надежность.

Предварительный перечень локализованных автомобилей, которые можно регистрировать для таксоперевозок, был опубликован в октябре прошлого года. Тогда он вызвал недоумение у представителей отрасли, поскольку некоторые модели (например, Niva Travel и УАЗ «Хантер») из него вообще не предназначены для перевозок пассажиров в условиях города. В Минпромторге пообещали вскоре дополнить список, но к моменту вступления закона в силу никаких изменений в нем не произошло.

На этом фоне директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» (компания считается главным лоббистом и потенциальным бенефициаром закона о локализации такси) Дмитрий Костромин сообщил, что начало 2026 года оказалось худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений.