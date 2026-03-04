В Белоруссии стартовали официальные продажи автомобилей Xpeng. Самым доступным вариантом будет пятидверный Xpeng M03 стоимостью 67 059 белорусских рублей (1,8 млн российских). Автомобиль оснащен электромотором мощностью 217 л.с. и батареей ёмкостью 62,2 кВт·ч. Запас хода достигает 620 км по циклу CLTC, а разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с.

По своим габаритам аккумуляторная новинка напоминает Toyota Camry: длина — 4780 мм, а размер колёсной базы — 2815 мм. Отдельно производитель отмечает низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, который равен 0,194.

Ещё одна гордость авторов проекта — продуманность конструкции: в разработке принимал участие китайский агрегатор такси DiDi, поэтому инженеры, создававшие машину, учитывали пожелания простых таксистов.

Помимо модели M03 белорусский дистрибьютор марки Xpeng также готов предложить седан Xpeng P7 New (3,5 млн ₽), а также кроссоверы Xpeng G6 (3,1 млн ₽) и Xpeng G9 (3,8 млн ₽).

Ранее Xpeng показал фотографии нового флагманского кроссовера «с дизайном Range Rover». Модель, прежде известная под кодовым названием G01, позиционируется как конкурент премиальным внедорожникам, таким как Aito M9.