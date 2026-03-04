Создатели «Атома» пообещали учесть критику таксистов в готовой машине.

Пока создатели российского электромобиля рапортуют об успешных тестах при -42°C в Сургуте, потенциальные покупатели из таксомоторной отрасли остаются скептичны. В компании «Кама» гордятся, что машина заводилась мгновенно после ночной стоянки на морозе, салон прогревался за 25 минут, а зарядка занимала 45 минут.

Но перевозчики смотрят на ситуацию иначе: в Петербурге автопарк, рискнувший купить электромобили, уже поставил на них дизельные подогреватели – иначе пассажиры замерзают.

Разработчики обещают учесть все замечания таксистов в готовой машине. Но Андрей Белов, представляющий интересы перевозчиков, настроен скептически: службы такси не любят новые модели, потому что производители «будут учиться на наших проблемах». Каждый день простоя из-за «детских болезней» обходится бизнесу в прямые убытки, и никакие обещания доработок post factum ситуацию не спасут.

Особую тревогу вызывают конструктивные особенности «Атома», которые не исправить программным обновлением. Распашные двери без средней стойки, по мнению Белова, приведут к массовым поломкам: клиенты, не понимая механизма, просто оторвут ручки. Датчики на порогах покроются ледяной коркой, а постоянное открывание двух дверей сразу будет выстужать салон.

Эксперты «Автостата» прогнозируют, что до 70% продаж «Атома» придется на такси и каршеринг. Но пока разрыв между маркетинговыми обещаниями и реальными потребностями коммерческих перевозчиков остается огромным. В компании «Кама» обещают диалог. Вопрос только в том, успеют ли они услышать таксистов до апреля, когда стартуют продажи.

