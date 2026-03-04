В РФ продают Mitsubishi ASX от 2,35 млн рублей

В России возобновились продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX первого поколения. Эти автомобили поставляются в нашу страну путем параллельного импорта из ОАЭ. Благодаря малой мощности ДВС они подпадают под льготный утильсбор.

© Российская Газета

Стоимость машины начинается от 2 346 000 рублей. Самую низкую цену на кроссовер предлагает частная компания из Благовещенска. За эти деньги можно приобрести автомобиль в комплектации Instyle с тканевой обивкой сидений бежевого цвета, кондиционером и другими опциями.

Также кроссовер доступен для покупки в других городах России. В Тюмени аналогичный экземпляр можно приобрести за 2 390 000 рублей, в Воронеже - за 2 400 000 рублей.

Из наличия ASX можно приобрести в Москве минимум за 2 700 000 рублей, а в Ульяновске - за 2 950 000 рублей. В Тюмени, где была привезена партия автомобилей, кроссовер продается за 3 079 000 - 3 179 000 рублей. В Краснодаре, в комплектации с полным приводом, машина обойдется в 3 499 000 рублей. Еще более "навороченная" полноприводная версия Instyle Black Edition в Екатеринбурге стоит 3 799 000 рублей.

По данным портала "Автоновости дня", все представленные экземпляры оснащены 2,0-литровым 150-сильным двигателем, работающим в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России возобновили продажи кроссоверов Kia Seltos.