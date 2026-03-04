С начала года в Краснодаре на спецстоянку отправили 2,8 тысячи автомобилей

За два месяца 2026 года 2758 транспортных средств были эвакуированы с улиц Краснодара. Из них 176 автомобиля занимали места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Рейды проводятся на ежедневной основе. Административные штрафы придется заплатить 176 водителям.