С начала года в Краснодаре на спецстоянку отправили 2,8 тысячи автомобилей
За два месяца 2026 года 2758 транспортных средств были эвакуированы с улиц Краснодара. Из них 176 автомобиля занимали места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Рейды проводятся на ежедневной основе. Административные штрафы придется заплатить 176 водителям.
"В рамках очередного профилактического рейда, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности еще пять водителей. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей и принудительная эвакуация транспортного средства", - уточнили в пресс-службе.