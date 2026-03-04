Весна грозит стать удачным моментом для покупки нового авто

После январских праздников ситуация на авторынке начала меняться. Дилеры осторожно возвращают акции и спецпредложения, но покупатели пока не спешат. Однако, по мнению специалистов портала "Автовзгляд", рассчитывать на щедрые скидки в марте не стоит.

© Российская Газета

В первый месяц года привычные скидки изменились, а цены начали идти вверх. Однако к середине февраля ситуация начала выравниваться: на дилерских складах скопилось около 350 тысяч нераспроданных автомобилей. Этот запас удерживает рынок от резких скачков.

Главная интрига марта - судьба дилерских скидок. Официальные рекомендованные розничные цены на новые машины, скорее всего, останутся без изменений. Но это не значит, что скидки исчезнут совсем. Они станут точечными и избирательными. Наибольшие шансы на спецпредложения имеют автомобили местной сборки и китайские модели массового сегмента.

Особенно это касается машин 2024 года выпуска. Для покупателя, готового пойти на компромисс в вопросе возраста машины, это шанс сэкономить.

Кроме того, пересмотр правил начисления утильсбора при ввозе иномарок из стран ЕАЭС может поднять цены на параллельный импорт на 5-20%. Поставщики начнут закладывать риски в стоимость, ассортимент сократится, а многие схемы ввоза станут невыгодными.

Впрочем, взрывного ажиотажа, по мнению специалистов, ждать не стоит. Февраль показал сдержанную динамику продаж. Умеренный рост возможен - на 5-9% по сравнению с февралем. Это будет плавное восстановление, подпитываемое сезонным оживлением и отложенным спросом.

Кредитный фактор также важен. Более доступные займы и лизинг оживляют рынок. Если финансовые условия улучшатся, компании начнут обновлять автопарки, вырастет доля кредитных покупок, а дилеры запустят субсидированные программы.

Что делать тем, кто стоит перед выбором - покупать или ждать? Специалисты рекомендуют людям, которые присматриваются к импортной модели, не откладывать решение в долгий ящик. А вот тем, кто интересуется массовыми моделями местной сборки, можно выждать: именно в этом сегменте весной вероятны дополнительные спецпредложения.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что массового подорожания авто в РФ после 1 апреля не произойдет.