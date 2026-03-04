Ford готовит новую платформу для доступных электромобилей

Автопроизводитель Ford активно работает над созданием универсальной платформы для электромобилей, известной как Universal Electric Vehicle Platform (UEVP). Эта инициатива направлена на выпуск более доступных и массовых электрических моделей в условиях растущей конкуренции, особенно со стороны китайских компаний. Первой моделью на этой платформе станет среднеразмерный электрический пикап, запуск которого запланирован на 2028 год с ориентировочной стоимостью около 30 тысяч долларов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Модульная архитектура UEVP позволит создавать разнообразные автомобили на одной базе, что является распространённым подходом в отрасли, аналогичным платформам MEB от Volkswagen, Ultium от General Motors и STLA от Stellantis. Эти решения способствуют сокращению сроков разработки и снижению затрат на производство батарей. Ford также внедряет новую систему сборки, где автомобили будут собираться из крупных модулей, например, передняя и задняя части кузова будущего пикапа будут состоять всего из двух деталей вместо 146 в текущей модели Ford Maverick.

Кроме того, компания переходит на электрическую архитектуру 48 В и зональную систему электроники, что позволило уменьшить длину проводки примерно на 1,2 км и снизить её массу на 10 кг по сравнению с ранними электромобилями бренда. UEVP станет основой для новых моделей, начиная с 2026 года, однако эксперты отмечают, что многие из этих технологий уже применяются в автомобильной промышленности и представляют собой скорее эволюцию, чем радикальные изменения.