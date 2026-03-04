Aptera Motors начинает сборку солнечного электромобиля

Начало валидационной сборки солнечного электромобиля Aptera Motors знаменует переход от прототипов к предсерийному этапу, что приближает коммерческий выпуск. Эта линия с 14 станциями оптимизирует процессы и выявляет проблемы перед масштабированием, при этом первые экземпляры направят на краш-тесты и сертификацию в США. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Aptera

Компания уже собрала почти 50 000 предварительных заказов, что потенциально может принести выручку свыше 2 миллиардов долларов. Модель оснащена батареями разной ёмкости, обеспечивающими запас хода до 643 километров, а её ключевая особенность — интегрированная солнечная система из 180 гибких элементов мощностью до 770 ватт.

В оптимальных условиях эта система способна добавлять до 60 километров пробега ежедневно без необходимости подзарядки от сети. Aptera фокусируется на сверхнизком энергопотреблении благодаря аэродинамическому дизайну и малой массе, а не на максимальной ёмкости батареи.

Концепция частично автономного от сети автомобиля может стать устойчивым нишевым сегментом в условиях роста цен на электроэнергию и нестабильной инфраструктуры зарядки. Успешная сертификация и налаживание производства позволят стартапу стать первым массовым производителем солнечных электромобилей, избежав участи проектов, оставшихся на стадии прототипа.