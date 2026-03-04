УАЗ прорабатывает планы освоения рынков Ближнего Востока

Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы УАЗа на рынки региона.

© За рулем

Ульяновский автозавод не станет отказываться от планов на рынки Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе, сообщили в компании.

«Ближний Восток как одно из экспортных направлений компания рассматривает пока только в перспективе. Несмотря на резко изменившуюся обстановку в регионе, мы продолжаем прорабатывать планы освоения рынка, рассчитывая на скорейшее урегулирование конфликта», – рассказал представитель предприятия.

Ближний Восток рассматривается российскими автозаводами как перспективный рынок из-за спроса на внедорожники и машины повышенной проходимости.

Этот регион остается одним из немногих внешних рынков, где российские авто могут быть конкурентоспособны благодаря простоте конструкции и высокой проходимости.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.