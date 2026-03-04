Не испугался конфликта: УАЗ прорабатывает планы освоения рынков Ближнего Востока
Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы УАЗа на рынки региона.
Ульяновский автозавод не станет отказываться от планов на рынки Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе, сообщили в компании.
«Ближний Восток как одно из экспортных направлений компания рассматривает пока только в перспективе. Несмотря на резко изменившуюся обстановку в регионе, мы продолжаем прорабатывать планы освоения рынка, рассчитывая на скорейшее урегулирование конфликта», – рассказал представитель предприятия.
Ближний Восток рассматривается российскими автозаводами как перспективный рынок из-за спроса на внедорожники и машины повышенной проходимости.
Этот регион остается одним из немногих внешних рынков, где российские авто могут быть конкурентоспособны благодаря простоте конструкции и высокой проходимости.
