Свыше 15 миллионов японских автомобилей останутся без комплектующих

Свыше 15 миллионов российских владельцев автомобилей японских марок рискуют остаться без двигателей и коробок передач. Причиной стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое нарушило отлаженную цепочку поставок подержанных агрегатов. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, ключевым хабом для импорта б/у моторов и трансмиссий служили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Дубай давно является мировой столицей по разборке автомобилей, откуда эти важные запчасти шли прямиком в Россию для ремонта подержанных машин. Стоимость двигателей из Эмиратов колебалась от 80 до 200 тысяч рублей, тогда как новые агрегаты обходились до 600 тысяч.

Вся эта логистика шла через Иран и Каспийское море до Астрахани. Однако теперь из-за ударов по ОАЭ этот канал поставок может прерваться на неопределенный срок. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что запасов самых востребованных двигателей и коробок передач у российских автосервисов хватит максимум на один месяц, говорится в публикации.

