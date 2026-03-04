BYD показал Song Ultra EV с автопилотом

BYD представил электромобиль Song Ultra EV с системой интеллектуального вождения. Премьера серийного BYD Song Ultra EV состоялась 3 марта 2026 года. До этого компания публиковала лишь официальные рендеры и замаскированные тестовые образцы. Физическая презентация стала финальным этапом перед стартом предпродаж, намеченным на День технологий BYD 5 марта. Об этом сообщает Autohome.

Серийный Song Ultra EV впервые для семейства получил крышной лидар. Он работает с системой «God's Eye» B (DiPilot 300) на платформе 300 TOPS, обеспечивая автопилот на трассах и в городе (NOA). Дополняют картину камеры по периметру кузова для обзора 360°.

В салоне Song Ultra EV — 15,6-дюймовый поворотный экран и 10,25-дюймовая приборная панель. Благодаря колесной базе 2840 мм доступен режим «Большой кузов»: передние кресла полностью откидываются, стыкуясь с задним диваном. На центральной консоли — две 50-ваттные беспроводные зарядки, селектор режимов движения с кристаллом и физические кнопки мультимедиа.

Song Ultra EV построен на платформе e-Platform 3.0 Evo с задним расположением единственного электромотора TZ200XYAV мощностью 270 кВт (362 л. с.). Максимальная скорость электромобиля — 210 км/ч.

Официальные цены на предзаказы Song Ultra EV объявят 5 марта. По предварительной информации, стоимость составит 180 000 юаней (примерно 2 млн рублей).

Ранее BYD представил салон Song Ultra EV с экранами и раскладной кроватью.