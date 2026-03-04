Семейство Shangjie Z7 от SAIC и Huawei: седан и универсал в стиле Porsche

По предварительным данным, на первом этапе четырехдверка и «сарай» марки Shangjie будут доступны только с электрической установкой. Полноценную премьеру проведут в конце текущего месяца.

Бренд Shangjie был создан компаниями SAIC и Huawei в прошлом году. Вместе с остальными совместными проектами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Первенцем Shangjie стал кроссовер H5 с довольно заурядным дизайном. А в начале 2026-го марка анонсировала вторую модель – седан Z7. При этом еще до анонса было известно о том, что наряду с четырехдверкой клиентам также предложат универсал – пятидверную модификацию ловили во время испытаний. Теперь же «сарай» показали официально: в продажу он поступит под именем Shangjie Z7T. Одновременно марка поделилась свежими изображениями седана и рассекретила интерьер.

В отличие от кроссовера Shangjie H5 семейство Shangjie Z7 получило эффектную внешность – местные СМИ сравнивают «семерки» с Porsche Taycan, у которого, к слову, тоже есть пятидверное исполнение. Shangjie Z7 и Shangjie Z7T имеют аналогичные силуэты, рельефные капоты и оптику схожей формы. Но стопроцентным клоном «немца» китайская модель все же не является. Есть у Z7/Z7T и собственная фишка – автопилот от Huawei с лидаром над лобовым стеклом. Размеры все еще не озвучены.

Интерьер у «китайцев» свой. Внутри – приплюснутый трехспицевый руль, узкий приборный экран и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены две площадки для беспроводной зарядки. Крупный тачскрин мультимедийной системы выдвигается из передней панели, после чего его можно наклонять вправо или влево. Разумеется, электроника – тоже от Huawei. Перед передним пассажиром есть открытая полка.

О технике официальной информации пока нет. При этом китайские СМИ пишут, что, по крайней мере, поначалу обе модификации будут доступны только с электрической начинкой, тогда как кроссовера еще бывает в виде гибрида.

Полноценную премьеру седана Shangjie Z7 и универсала Shangjie Z7T ждут в конце марта. Местные медиа прочат четырехдверке стартовую цену в размере 250 000 юаней (примерно 2,8 млн рублей по актуальному курсу).