В России резко упали продажи новых коммерческих авто

Автостат: продажи новых коммерческих авто в феврале упали на 28%. Во втором месяце 2026 года в России продали более 4,5 тысячи новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию.

«Многие модели пикапов нами относятся к легковым автомобилям, а не к LCV. Как выяснилось, результат февраля 2026 года оказался на 2% выше, чем месяцем ранее, но на 27,5% ниже показателя годичной давности», — отметили эксперты.

Лидером февраля на рынке LCV стал GAZ с результатом 2356 автомобилей. Далее следуют УАЗ (595 шт.) и Lada (548 шт.). Замкнули пятерку лидеров Sollers (335 шт.) и Isuzu (138 шт.). Всего за первые два месяца 2026 года в России продано почти 9 тыс. легких коммерческих автомобилей — это на 27% меньше, чем годом ранее.

