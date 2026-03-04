Stellantis запускает сборку электрокроссовера Leapmotor B10 в Испании

В Европе скоро появится первый массово производимый автомобиль китайского бренда Leapmotor, что станет частью стратегии Stellantis по интеграции азиатских технологий. Концерн подтвердил запуск сборки электрокроссовера Leapmotor B10 на заводе в Сарагосе во второй половине 2026 года, что позволит избежать европейских пошлин и стабилизировать цены. Этот шаг следует за инвестициями в размере 1,6 млрд евро за 20% доли в китайской компании и созданием совместного предприятия Leapmotor International, где Stellantis владеет 51% акций. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Модель B10 представляет собой компактный кроссовер длиной около 4,5 метров с задним электромотором мощностью 218 лошадиных сил. Покупателям будут доступны две версии батарей: 56,2 кВт·ч с запасом хода 224 мили по циклу WLTP и 67,1 кВт·ч, обеспечивающая до 270 миль. В настоящее время автомобиль импортируется из Китая по цене от 29 990 евро, но локальное производство может сделать его более конкурентоспособным на европейском рынке.

Финансовый контекст этой инициативы включает значительные потери Stellantis, превысившие 20 млрд долларов за прошлый год после корректировки стратегии электрификации. В США были отменены такие проекты, как электрический Ram 1500 и гибридные версии Jeep, в то время как в Европе бренды Opel и Peugeot сохраняют устойчивые позиции в сегменте электромобилей. Новый подход концерна направлен на снижение тарифных рисков и использование доступных платформ через партнёрство с китайскими производителями.

Планы по локализации не ограничиваются одной моделью: в 2027 году на том же испанском заводе начнётся выпуск ещё трёх автомобилей Leapmotor. Для обеспечения компонентами европейского производства создано совместное предприятие Lieder Automotive, объединяющее Duoli Technology и Fagor Ederlan. Успех этой стратегии может превратить Leapmotor в бюджетное электромобильное подразделение для Европы, усиливая конкуренцию с такими брендами, как Volkswagen и Renault, в ценовом сегменте до 35 000 евро.