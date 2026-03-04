Suzuki покупает разработчика твердотельных батарей Kanadevia

Японский автопроизводитель Suzuki Motor Corporation расширила свой технологический портфель, приобретя подразделение Kanadevia, которое специализировалось на разработке твердотельных аккумуляторов. Это подразделение ранее входило в состав промышленной группы Hitachi Zosen и вело исследования с 2006 года, накопив значительный опыт и запатентовав производственные процессы. Твердотельные батареи рассматриваются как ключевое направление для развития электромобилей, и Suzuki получила доступ к этим инновациям, что может ускорить их внедрение в будущих моделях. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Suzuki

В 2021 году Kanadevia представила твердотельный аккумулятор ёмкостью 1000 мА-ч, который на тот момент считался одним из самых ёмких в своём классе. Хотя массовое производство таких батарей пока не налажено, они уже нашли применение в промышленности и космических проектах, демонстрируя свою практическую ценность. Основное преимущество технологии заключается в высокой энергетической плотности, что позволяет либо увеличить запас хода электромобилей без увеличения веса, либо снизить массу батареи при сохранении дальности поездки. Кроме того, твердотельные элементы потенциально поддерживают значительно более быструю зарядку по сравнению с традиционными литий-ионными аналогами.

Для Suzuki эти разработки могут быть полезны не только в автомобильной сфере, но и в производстве мотоциклов, где компактность и малый вес аккумуляторов играют критически важную роль. Эксперты полагают, что внедрение таких батарей способно повлиять на будущие электрокары, сделав их легче и увеличив запас хода, что может повысить их привлекательность для потребителей. Однако точные сроки массового появления подобных аккумуляторов в серийных автомобилях пока остаются неопределёнными, что оставляет открытым вопрос о темпах их коммерциализации.