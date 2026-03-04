Версия Jaecoo 4x4 получит связку мотора 1.6 и новой коробки 7DCT

Версия Jaecoo 4x4 получит связку мотора 1.6 и новой роботизированной коробки 7DCT.

Редакция ТГ-канала «Китайские автомобили» сообщает, что кроссоверы Jaecoo J6 с колесной формулой 4x4 появятся у российских дилеров уже в середине 2026 года.

Автомобиль получит силовую установку на базе двигателя 1.6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач (7DCT) – вместо 6-ступенчатой.

По информации от инсайдеров в дилерской среде, стоимость таких машин будет начинаться с отметки, превышающей цену моноприводных аналогов примерно на 150 тыс. рублей.

Напомним, сейчас переднеприводный J6 можно приобрести в ценовом диапазоне от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.

Моноприводный кроссовер Jaecoo J6 совсем недавно вышел на рынок РФ и предназначен для города и бездорожья. Он комплектуется 147-сильным двигателем (210 Н·м), разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, имеет угол въезда 20°, съезда 30° и может преодолевать брод глубиной 600 мм.

В его оснащение входят шесть подушек безопасности, системы помощи водителю (включая адаптивный круиз-контроль и камеры 360°), а также сертифицированный pet-friendly салон с износостойкой отделкой.