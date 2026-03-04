Российские автосалоны не смогут торговать автомобилями из Германии

Немецкого автодилера приговорили к 6 годам за поставки автомобилей в РФ. С мая 2024 года таможенники города Эссен совместно с прокуратурой города Вюрцбург расследовали дело в отношении автодилера из районного центра Мильтенберг по подозрению в коммерческом нарушении эмбарго на поставки автомобилей на территорию РФ. Этим автосалоном в Россию было переправлено 111 автомобилей общей стоимостью почти 20 млн евро.

Двух граждан Германии, Андреаса М. и его бывшую уполномоченную представительницу Инну В., приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы, соответственно. Правда, ассистентке назначили условный срок.

После введения санкций в отношении автомобилей класса «люкс» Андреас М. выступил поставщиком для двух крупнейших российских дилерских сетей, специализирующихся на дорогостоящих машинах.

Список клиентов этих дилерских сетей был достаточно обширным. Более того, в ближайшее время планировалось поставить в Россию ещё 400 новых автомобилей общей стоимостью почти 40 млн евро.

