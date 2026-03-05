Corvette C8 «на стероидах»: американский суперкар прокачали до неузнаваемости

Тюнинг-ателье Pandem представило Chevrolet Corvette C8 с радикальными внешними изменениями, опубликовав фотографии в соцсетях. Автомобиль получил широкий аэродинамический обвес, включая расширенные передние и задние крылья с болтовым креплением, новые боковые юбки, массивный задний диффузор, крупный задний спойлер и изменённый задний бампер, что заметно увеличило ширину и придало агрессивный вид. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Pandem

Модель оснащена коваными трёхсоставными колёсами Rohana RFG19 с матовым чёрным покрытием и карбоновой кромкой, где жёлтые заклёпки сочетаются с жёлтыми тормозными суппортами и основным цветом кузова, а чёрные декоративные элементы и наклейки создают дополнительный контраст. Автомобиль стал ниже стандартного Corvette C8, что указывает на модернизированную подвеску, вероятно регулируемую пневмоподвеску, хотя точная конфигурация не раскрывается.

О технических доработках двигателя не сообщается, но в стандартной версии Corvette Stingray используется атмосферный V8 объёмом 6,2 литра мощностью до 495 л.с. и крутящим моментом 637 Нм. Такой автомобиль разгоняется до 97 км/ч за 2,9 секунды, достигает максимальной скорости около 312 км/ч и проходит 402 метра за 11,2 секунды.