КамАЗ обошел конкурентов и стал лидером на рынке тяжелых грузовиков

В феврале 2026 года продажи крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) в нашей стране снизились на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,9 тыс. единиц. Однако по сравнению с январем текущего года рост составил 20,8%. Об этом сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

Три четверти всех реализованных тяжелых грузовиков в конце зимы пришлось на пять брендов. Лидером стал отечественный КамАЗ, реализовавший 1063 машины. Следом идут китайские FAW и Sitrak с 316 и 298 единицами соответственно. Также в топ-5 вошли Ural (233 штуки) и белорусский МАЗ (215 штук).

В модельном рейтинге сегмента HCV в феврале произошло изменение лидера. На первое место вышел КамАЗ-43118, обогнав Sitrak C7H. Всего за первые два месяца 2026 года в стране было продано 5,3 тыс. крупнотоннажных грузовиков, что на 39,8% меньше, чем в январе - феврале 2025 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи новых коммерческих авто идут вниз.