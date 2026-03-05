Chery выведет бренд iCAUR на рынок ЮАР в мае

Китайский автопроизводитель Chery начинает новую глапу в Южной Африке, представив там бренд iCAUR, который стартует в мае с электрического кроссовера iCAUR V23. Это шаг в рамках глобальной стратегии компании по завоеванию новых рынков, учитывая, что Chery уже лидирует среди китайских экспортёров автомобилей и теперь фокусируется на развивающихся направлениях электромобилей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Chery

Южная Африка выделяется как самый продвинутый автомобильный рынок на континенте, хотя проникновение электромобилей там пока невелико. Тем не менее, изменения в политике государства и растущий спрос со стороны покупателей открывают возможности для новичков в этой сфере. Уже сейчас в стране представлено около 21 китайского автобренда, а к 2026 году ожидаются дополнительные запуски, включая Denza от BYD и Lepas от группы Chery.

Цены и технические детали модели iCAUR V23 будут раскрыты ближе к началу продаж, что позволит потенциальным клиентам оценить её конкурентоспособность на фоне других предложений. Этот дебют подчёркивает растущую динамику на африканском рынке, где китайские производители активно расширяют своё присутствие, стремясь укрепить позиции в условиях глобальной трансформации автомобильной индустрии.